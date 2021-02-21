Son dakika | İşte HDP'lilerin "irtibatımız yok" dediği Kandil'deki fotoğrafları

PERVİN BULDAN'DAN SON DAKİKA HAMLESİ: "PKK İLE İLGİMİZ YOK!"

Öte yandan Şehit haberlerinin ardından PKK ile olan ilişkisi nedeniyle kamuoyunda köşeye sıkışan HDP eşbaşkanı Pervin Buldan katıldığı bir televizyon programında terör örgütü ile hiçbir ilişkilerin olmadığını iddia etti. PKK ile irtibatlarını söz konusu dahi olmadığını söyleyen Pervin Buldan'ın PKK elebaşları ile olan fotoğrafları sosyal medya kullanıcıları tarafından da yayınlanarak tepki gösterildi. Buldan'ın milletin aklıyla alay edercesine yaptığı açıklamalar kısa süre içerisinde yoğun tepki ile karşılaştı.