Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi

: Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? 'tan açıklama geldi

haberi... , milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yüz yüze sınavlar hakkında önemli bir açıklama yaptı. Türkiye'de yüz yüze sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak konusu olurken, Bakan Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştirildiğini ifade ederek, sınavların yüz yüze gerçekleşmesi için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 21.2.2021 15:38 Son Güncelleme: 21.2.2021 15:52 ABONE OL
SON DAKİKA: Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi

Son dakika haberi...Yüz yüze eğitim 1 Mart'ta ilkokul 1,2,3,4. sınıf öğrencileri 8 ve 12. sınıf öğrencileri için başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yüz yüze sınavlar için son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması şöyle;

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YARIYA YAKINI SINAVLARINI TAMAMLADI"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin yüzde 40'ının yüz yüze sınavlarının tamamlandığına işaret ederek, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların 1 Mart'tan itibaren başlatılmasına ilişkin öğrencilere hitaben paylaşımda bulundu.

Açıklamasına, "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum." sözleriyle başlayan Selçuk, salgın döneminde kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle beraber oluşturduklarını, salgının seyrini günlük izlediklerini, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirtti.

Bu görüşmeler neticesinde, köy okulları ve ana okullarında yüze yüze eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınflar ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.

Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın, lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

SON DAKİKA: Türkiye 'Hayat Kimliğinle Kolay' dedi! Başvuru 1 milyonu geçti

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA