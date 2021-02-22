Bulun bu hainleri

Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'daki mezarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Mezarlıkta bulunan diğer şehitler ile birlikte toplam 79 mezar tahrip edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda, F-16'ların füzeli saldırısında şehit düşen ve merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki şehitliğe defnedilen Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin mezar taşlarının kırıldığını gören mezarlık görevlisi, durumu polise bildirdi.Olay yerinde yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, şehitlikteki Türk bayraklarının sökülüp yere atıldığı ve mezarlıktaki 79 mezar taşının daha kırıldığı belirlendi. Haberi alır almaz şehitliğe gelen şehitlerin babası Ali Oruç, mezar taşlarının kırıldığını görünce gözyaşı döktü.Babas Ali Oruç, "Bunu yapan insan olamaz. Ben bu vatana iki tane aslan gibi yavrumu verdim. Biz vatanımız, bayrağımız için canımızı seve seve veririz. Vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet'im, Mehmet'imi rahat bırakmıyor hainler. Bu şehitlere yapılacak şey mi bu? Ne yaptı benim çocuklarım size? Bu hainliği yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 gün önce de yine şehit ikizlerin mezarlarının bulunduğu yerdeki Türk bayrakları kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yırtılıp tahrip edilmişti.