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Çavuşoğlu’ndan Uygur Türkleri açıklaması

Dışişleri Bakanı , Uygur Türkleriyle ilgili olarak, “Türkiye, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları durumunu yakından takip ediyor” dedi. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 46. Oturumu’nun yüksek düzeyli bölümüne video konferans yöntemiyle katıldı.

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Giriş Tarihi: 22.2.2021 21:08 ABONE OL
Çavuşoğlu’ndan Uygur Türkleri açıklaması

Türkiye'nin Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, BM ve uluslararası kuruluşların düzenlediği raporlardaki bulgulardan dolayı endişe duyulduğunu dile getirdi.

UYGUR TÜRKLERİNİN VE DİĞER MÜSLÜMANLARIN HAKLARININ KORUNMASI ÖNEMLİ

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları durumunu yakından takip ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
"BM ve diğer uluslararası raporlardaki bulgulardan endişe duyuyoruz. Konuyla ilgili kaygı ve beklentilerimizi Çinli yetkililerle paylaşıyoruz. Bu konuda şeffaflık bekliyoruz. Türkiye, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterirken, Uygur Türklerinin ve diğer Müslümanların insan haklarının korunmasının öneminin de altını çiziyor. Yüksek Komiserlik heyetinin bölgeye olası ziyaretlerine ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Çin'in daveti üzerine, kendi milli heyetimizi de bölgeyi ziyaret etmesi için göndereceğiz."

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Çavuşoğlu’ndan Uygur Türkleri açıklaması
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