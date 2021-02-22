İletişim Başkanı Altun'dan, CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik çirkin karalama kampanyasına çok net yanıt

CHP skandallarla dolu iç gündemini gölgelemek adına, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik karalama operasyonuna girişti. Merkez Bankası rezevleri üzerinden yürütülen çirkin iftira ve yalan kampanyası binlerce kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'li Veli Ağbaba'ya sert tepki gösterdi. Altun, "Bu ülkede 5 yıl alnının akıyla bakanlık yapmış bir dava arkadaşımızı sonuna kadar savunuruz. Ucuz taktiklerinizle bizden adam eksiltemezsiniz." dedi.

Altun, "Benimle ilgili söylediğin yalan için sana 3 kuruşluk tazminat davası açacağım." ifadelerini kullandı.