İşte terör örgütünün Belçika’daki frekansçısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'da PKK'lılarca 13 vatandaşımızın şehit edilmesiyle ilgili "Türkiye'de yayın yapan radyoların temsilcisi aradı. Belçika numaralı bir telefondan dediler ki 'Bombalıyorlar çıkın deyin ki TSK burayı bombalamasın'. Aileleri nasıl 5 yıl istismar etmişlerse ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar" diyerek Belçika'yı işaret etmişti. SABAH, PKK'nın Belçika'daki yapılanmasının izini sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordineli yürüttüğü soruşturmayla, örgüt yönetimi tarafından verilen talimatların Belçika üzerinden, cezaevlerindeki teröristlere iletildiği deşifre oldu.Cezaevlerindeki örgüt üyelerinin, diğer örgüt üyeleri, örgüte ait dernek, gazete, radyo çalışanları ve sempatizanlarla irtibat kurmak amacıyla, Belçika- Brüksel merkezli kısa dalga üzerinden yayın yapan 'Denge Welat' ve 'Sterk' radyolarındaki 'Tirejen Roje (Gün Işığı)' isimli programı kullandığı tespit edildi.Cezaevleri yönetimleri kısa dalga (AM) bandı iptal edilen ve sadece (FM) yayını alabilen radyoların kantinlerde satışına izin veriyor. Ancak örgüt mensupları kısa dalga bandı tekrar aktif hale getiriyor. 'Tirejen Roje' isimli radyo programında 'Deniz Kaya' ismiyle açıklamalarda bulunuluyor. 'Deniz Kaya'nın açılımı ise; dağ kadrosunun olduğu Kandil yönetimini simgeliyor.Cezaevlerindeki tutuklu örgüt üyelerinin, diğer örgüt üyeleriyle ve dağ kadrosuyla haberleşmelerinin merkezinde, Belçika'da bulunan 'Denge Welat' isimli radyonun yöneticisi Medeni Akgül isimli örgüt yöneticisi yer alıyor. Cezaevlerindeki örgüt üyelerinin, Akgül'ün adresine mektup yazarak veya örgüte ait medya birimi 'Sterk Press'in irtibat numarasına telefonla ulaşarak, kodlu-kodsuz mesaj aktardıkları tespit edildi. Atılan bu mesajların radyo aracılığı ile yayınlandığı, bu radyo yayınının, dünya frekansı olan tüm radyolar tarafından cezaevi dahil dinlenerek haberleşme sağladıkları ortaya çıkarıldı.KANALIN yöneticisi Medeni Akgül'le ilgili SABAH'ın ulaştığı bilgiler şöyle: 74 yaşında olan Medeni Akgül'ün, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan aranma kaydı bulunuyor. Kod ismi 'Ferho' olan Akgül, bu isimle yazılar yazarak, program hazırlayıp sunuyor. Üst düzey örgüt mensuplarıyla yüz yüze iletişimi bulunan Akgül'ün örgüte ait 4 radyo kanalında çalıştığı, 2017 yılı itibarıyla Avrupa'da sözde basın yayın organında yetkili kişi olduğu belirlendi.