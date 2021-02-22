Karadeniz için 'mutasyon virüs' uyarısı! Bulaş riski 1,5 kat arttı, mesafede 2 metre önerisi





MESAFEDE 2 METRE ÖNERİSİ



Prof. Dr. Aydın, mutasyonlu virüsün yeni bir dalga oluşturma tehlikesi olduğunu da kaydederek, "Bulaşın 1.5 misli arttığı ispatlanmış durumda. O nedenle maske mesafe ve hijyen kurallarını daha da arttırmamız gerekiyor. Bir arada bulunmayı eskiden 15 dakika diye ifade ederken şimdi 10 dakikaya, maskenin standart bir maske olması çok önemli olmuyorsa çift maske kullanılmalı. Mesafede de 1 buçuk metreden 2 metreye çıkartılması önemli. Mutasyonların Karadeniz'e ulaşması ve yayılması sonucu riskin giderek büyüyeceğini, arzu etmediğimiz, bir daha yaşamak istemediğimiz Kasım ayını bir daha yaşatma ihtimali var. Bunu da yeni bir pik veya dalga olarak isimlendirmek mümkün" diye konuştu.