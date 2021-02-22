Kırşehir’de 21 yılın en yüksek şeker üretimi gerçekleştirildi

Kırşehir Şeker Fabrikasından yapılan açıklamaya göre 2020 yılında toplam 82 köyde 2.173 çiftçi aracılığıyla yaklaşık 94.000 dekar arazide pancar ekimi yaptırıldı.

Kırşehir Şeker Fabrikasından yapılan açıklamada, "2020 yılında hinterlant sahasında bulunan 4 bölgede ( Merkez, Mucur, Gülşehir ve Şereflikoçhisar), toplam 82 köyde 2.173 çiftçi aracılığıyla yaklaşık 94.000 dekar arazide pancar ekimi yaptırılmıştır. Ekim yapılan bu sahadan brüt 675.000 pancar tesellümü yapılarak karşılığında çiftçiye şu ana kadar avans niteliğinde 98 milyon TL ödenmiş, kalan 127 milyon TL'nin 22.02.2021 tarihinde ödenmesiyle birlikte toplam pancar bedeli olarak çiftçiye 225 milyon TL ödenmiş olacaktır." denildi.

15 Eylül 2020 günü başlanan ve 25 Ocak 2021 günü tamamlan 2020-2021 Pancar İşleme Kampanyasında, tesellümü yapılan brüt 675.000 ton pancar işlenerek 92.000 ton kristal şeker üretildi. Üretilen 92.000 ton kristal şeker, 2000 yılında kurulan Kırşehir Şeker Fabrikasının 21 yıl içerisindeki en yüksek şeker üretimi olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.