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: 'li Özlem Zengin'e hakaret etmişti! Avukat hakkında disiplin soruşturması başlatıldı!

haberler..., ara bulucu olarak da görev yapan avukat Mert Yaşar hakkındaki soruşturmanın, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca başlatılmasına karar verdi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

AA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 16:10 Son Güncelleme: 22.2.2021 16:54 ABONE OL
Son dakika: AK Parti'li Özlem Zengin'e hakaret etmişti! Avukat Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlatıldı!

Son dakika haberler...Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık, ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.

Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosunca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.


ALTUN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sosyal medya hesabından çok sert tepki göstermişti. Altun, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: AK Parti'li Özlem Zengin'e hakaret etmişti! Avukat Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlatıldı!
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