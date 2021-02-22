SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala istanbul'da trafik kilit! Yola çıkacaklar bu haritaya dikkat

Bu arada, Beykoz'da kısıtlama öncesi gıda ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar market, manav, kuruyemişçi, fırın, semt ve balık tezgahlarında kısmen kalabalığa neden oldu.

Ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak uyardı.