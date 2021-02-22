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SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala 'da kilit! Yola çıkacaklar bu haritaya dikkat

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 'un bazı bölgelerinde yoğunluğu oluştu.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Giriş Tarihi: 22.2.2021 18:57 Son Güncelleme: 22.2.2021 19:17 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala istanbul'da trafik kilit! Yola çıkacaklar bu haritaya dikkat

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Anadolu Yakası'nda Avrasya Tüneli girişindeki birikme D-100 Karayolu'ndan Kartal'a kadar uzanırken, TEM Otoyolu'nda ise Acıbadem'de başlayan trafik Samandıra'ya kadar devam ediyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişlerinde yoğunluk yaşanırken, özellikle Avrupa Yakası'nda ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.

Avrupa'da D-100 Karayolu'nda Çağlayan bölgesinde başlayan yoğunluk Esenyurt'a kadar uzanırken, TEM Otoyolu'nda ise Esenler-Başakşehir bölgesindeki yoğunluk dikkati çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 18.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

Bu arada, Beykoz'da kısıtlama öncesi gıda ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar market, manav, kuruyemişçi, fırın, semt ve balık tezgahlarında kısmen kalabalığa neden oldu.

Ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak uyardı.

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SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala istanbul'da trafik kilit! Yola çıkacaklar bu haritaya dikkat
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