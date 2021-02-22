Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’a suç duyurusu!

Geçtiğimiz günlerde İzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefat eden ağabeyi için cenaze izni isteyen kadın zabıta memuruna izin vermediği ortaya çıkmıştı. SABAH gazetesinin bu konu ilgili haberinden sonra Belediye Başkanı İsmail Uygur hakkında dava açıldığı öğrenildi. Haksızlığa uğrayan kadın zabıta memuru İ.G. için dava açtıklarını söyleyen Memur-Sen konfederasyonuna bağlı belediye ve özel idare çalışanları birliği sendikası (Bem-Bir-Sen), İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. CHP'li Başkan Uygur hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan dolayı dava açıldığı belirtildi.

"MÜCADELESİYLE SEMBOL BİR İSİM HALİNE GELDİ"

Daha öncede Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hakkında İ.G. için dava açtıklarını söyleyen Bem-Bir-Sen sendikası Avukatı Murat Turgut Minar:

"Sendika üyesi İ. G. Torbalı Belediyesi Başkanlık bünyesinde zabıta personeli olarak çalışıyor. İ G. Kovid-19 risk grubunda bulunmasına rağmen esnek çalışmadan yararlanamıyor ve tam zamanlı çalıştırılıyor. Bu riskin altında çalıştırılmaktayken 2 Şubat tarihinde kardeşi vefat ediyor. Bunun üzerine İ.G. öncelikle vefat nedeniyle izin talep dilekçesi veriyor ancak söz konusu dilekçenin kayda girmediği ortaya çıkıyor. Daha sonra ise vefat nedeniyle yaptığı izin talebi Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından reddediliyor. İ. G. söz konusu belediyede 26 yıldır çalışmakta. Görev aldığı süre içerisinde birçok hastalıkla mücadele etmek zorunda kaldı ve bu yönüyle sembol bir isim haline geldi" diye konuştu.