Zeytinburnu'nda 2 katlı trafoda yangın

Olay saat 12.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Zakirbaşı Sokak'ta meydana geldi. Zeytinburnu ilçesine elektrik dağıtımı yapan 2 katlı trafo binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Görevlilerin ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale ederek, yangının merkezine ulaşmaya çalıştı. Kazma ile binanın çatısını kıran ekipler, yangının merkezine ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ve polis ekiplerinin yangın ile ilgili soruşturması sürüyor.