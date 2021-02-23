Berat Albayrak milletin yüz akı

CHP'nineski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik algı operasyonuna AK Parti milletvekillerinden tepki geldi.AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Albayrak'ın çok zor zamanlarda, özellikle ambargoların, manipülasyonların, spekülasyonların oluştuğu, pandemi krizinin olduğu bir dönemde, finansal istikrarı sağlamak adına yapmış olduğu hamlelerin, şu anda farklı bir amaçla yapılmış gibi gösterilmesini bir ekonomi cehaleti olarak değerlendiriyorum" dedi. Cora, bunu söyleyen kişilerin kariyerlerine bakıldığında esasında neyi amaçladıklarının çok net bir şekilde ortada olduğunu vurguladı.AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise Albayrak'ın milletin yüz akı bir isim olduğunu söyledi. Albayrak'ın milli ve yerli olduğunu, IMF'ye kapıları kapattığını, bu yüzden algı operasyonlarına hedef olduğunu belirten Aydemir, "Şunu herkes bilsin; Berat Bey milletin yüreğindedir" diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Albayrak'ın bakanlığı döneminde büyük başarılara imza attığına dikkat çekerek, "CHP başta olmak üzere, onun kayığına binen partilere ciddi olmalarını tavsiye ediyorum. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmekten vazgeçmelisiniz. Bunu taktik olarak orta koyduğunuzu milletimiz biliyor. Gerekli cevabı da 2023 seçimlerinde vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.