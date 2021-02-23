Gara’dan Mahmur’a özel araçla dolaşmış!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Gara'ya giden HDP'li vekil' diye terör örgütüyle bağını ifşa ettiği ve hakkında PKK üyeliğinden soruşturma açılan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'le ilgili kanıtlar daha da belirginleşiyor. Soylu'nun açıklamasında bahsettiği teröristlerin ifadelerinin detayları ortaya çıktı. İkna yoluyla teslim olan terörist M.U., Gara'da Taşdemir'in kendisinin içerisinde bulunduğu araca bindiğini, sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetler olduğunu anlattı. Taşdemir'in terör örgütünün Mahmur kampında indiğini ve araç değiştirerek oradan ayrıldığını söyleyen M.U., "Araca bindikten sonra sadece selamlaştık. Aramızda konuşma olmadı. 1 saatlik yolculuktan sonra Mahmur kampına geldik. Bize 'hoşça kalın' dedi. Kendisini başka bir araç aldı" dedi. Yine teslim olan 'Ulaş' kod adlı terörist S.B. ise Taşdemir'in tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adadığını söyledi.