İBB'den Halk TV'ye sansür baskısı! 4 kez arayıp haberi böyle değiştirmişler

Halk TV'deki işinden çıkarılan Fırat Yeşilçınar, Clubhouse'un 'Halk TV'den nasıl kovulduk' odasında ilginç açıklamalarına devam etti.



İBB SANSÜR İÇİN 4 DEFA HALK TV'Yİ ARAMIŞ

Halk TV internet sitesinin editörlerinden Fırat Yeşilçınar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberi kaldırmak için 4 defa aradığını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı metnin siteye girdiğini söyledi.



ISIYEL: İBB'YLE VE KADIKÖY'DEKİ İŞÇİ GREVİYLE İLGİLİ OLMAK ÜZERE BİRÇOK HABERİMİZE SANSÜR UYGULANDI

İşinden çıkarılan Halk TV internet sitesinin editörlerinden Ali Isıyel de, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nu eleştirdi ve "İki aylık süreçte; başta İBB'yle ve Kadıköy'deki işçi greviyle ilgili olmak üzere birçok haberimize sansür uygulandı" ifadelerini kullandı

19 Ekim 2020 tarihinde Halk TV internet sitesinde yer alan "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberde İstanbul'un pandemi salgınının başladığı Çin'in Hubei eyaletinde yer alan Wuhan'a benzetilmişti.

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