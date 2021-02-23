İşte FETÖ ile PKK işbirliğinin delili

Milli İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonrasında FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan yakalama emri bulunan Gürbüz Sevilay, 15 Şubat'ta MİT operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak Türkiye getirildi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Gürbüz Sevilay etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. Gürbüz Sevilay, 1990'lı yıllarda örgüte katıldığını, Özbekistan'a gönderilmeden önce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürüldüğünü, örgüt kontrolünde olan dershanelerde eğitim gören üniversite sınavında başarılı olamayan yaklaşık 50 kişilik gruplar halinde toplamda 500 kişilik öğrenci grubunu örgüt organizesinde Özbekistan'a götürdüğünü anlattı. Özekistan'daki üst düzey bürokratların çocuklarını örgütün belletmeni sıfatıyla eğittiğini belirten zanlı bu yöntemle çocukları örgüte kazandırdığını söyledi.Türkiye'ye dönen Gürbüz Sevilay, ihraç olan FETÖ üyeleriyle birlikte savunma sanayii alanında faaliyet gösteren şirket kurduğunu, iki ortağının bir süre sonra FETÖ/PDY aranmaları nedeniyle Yunanistan'a kaçtığını, bunun üzerine daha önce terörizmin finansmanından hakkında işlem yapılan M.S. ile birlikte şirketin PKK üyeleriyle irtibata geçtiğini söyledi. 2019 yıllı sonlarında N.Ö. aracılığı ile Suriye'nin Rojava bölgesine geçerek sözde PKK/ YPG karargâhında silah ticareti için anlaşma yaptığını anlatan Gürbüz Sevilay, bu anlaşmadaki silah, mühimmat ve malzemelerin temini için Ukrayna'da irtibatlar kurduğunu, burada yaptıkları çalışmalar sonrasında bir şirketle alım için protokol imzaladıklarını, yine devam eden süreçte tekrar aynı bölgeye gittiğini anlattı.Gürbüz Sevilay, PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin sözde karargâhında Mazlum Kobani ve Mahir kod adlı teröristlerle anti İHA, anti drone, askeri malzemeler, termal elbiseler ile ilgili görüşmeye katıldığını, bu askeri malzemelerin temini için yapılan anlaşma kapsamında Ukraynalı şirket yetkililerini PKK/YPG'li üst düzey teröristler ile Kuzey Irak'ta buluşturduklarını, bu buluşmada roket ve füze sistemleri de dahil olmak üzere geniş çaplı silah ticareti görüşmesi yapıldığını, silah ticareti ile ilgili 200 bin dolar avans aldıklarını söyledi.