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’de işçiler greve gitti, çöpler yığılmaya başladı

’nde yaklaşık bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde işçilerin bağlı olduğu sendikayla belediye anlaşamayınca işçiler grev başlattı. Grev sebebiyle ilçede çöpler toplanmadı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 23.2.2021 22:30 Son Güncelleme: 23.2.2021 22:51 ABONE OL
Maltepe’de işçiler greve gitti, çöpler yığılmaya başladı

Maltepe Belediyesi ile belediyede çalışan bin 500 işçi adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Genel İş Sendikası arasında anlaşmaya varılamayınca işçiler grev kararı aldı.

Belediyeye verilen 15 günlük uyarı süresinin dolmasının ardından dün gece 24.00 itibariyle işçilerin grevi yürürlüğe girdi. Belediyenin çöp toplama araçlarını garaja çeken işçiler çalışmadı.

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞMAYA BAŞLADI

Bin 500 işçinin grev kararı alması sonrasında Maltepe'de çöpler toplanmadı. Çöplerin toplanmaması nedeniyle başta Bağdat Caddesi olmak üzere ilçenin bir çok yerinde çöpler yığılmaya başlandı.

Ağzına kadar dolan çöp kutu ve konteynerları taşarken bazı yerlerde ise çöpler cadde ve sokaklara bırakıldı. Toplanmayan çöpler hem çevreye kötü koku yayarken hem de çirkin bir görüntü oluşturdu.

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Maltepe’de işçiler greve gitti, çöpler yığılmaya başladı
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