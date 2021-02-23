Milletvekili Atabek teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor

Çiçeklerle karşılanan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ilçe teşkilatıyla bir süre sohbet etti. AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, yönetim ve partiler tarafından karşılanan Atabek, 2023 vizyonuna doğru AK Parti'nin emin adımlarla ilerlediğini anımsattı.

AK Parti teşkilatlarının birlik ve beraberlik içinde yol aldığını kaydeden Atabek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her gün yeni atılımlarla Türkiye'yi hızla kalkındırdığına dikkat çekti. Ziyarette konuşan İlçe Başkanı Köse ise, "Gerek Ankara'da gerekse şehrimizdeki çalışmalarında vekilimize kolaylık ve başarılar diliyorum" dedi.