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Milletvekili Atabek teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor

Milletvekili teşkilat ziyaretlerini Erenler İlçe Teşkilatıyla sürdürdü. Atabek, "Teşkilatlarımızla 2023 yılına doğru emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 23.2.2021 13:02 ABONE OL
Milletvekili Atabek teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor

Çiçeklerle karşılanan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ilçe teşkilatıyla bir süre sohbet etti. AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, yönetim ve partiler tarafından karşılanan Atabek, 2023 vizyonuna doğru AK Parti'nin emin adımlarla ilerlediğini anımsattı.

AK Parti teşkilatlarının birlik ve beraberlik içinde yol aldığını kaydeden Atabek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her gün yeni atılımlarla Türkiye'yi hızla kalkındırdığına dikkat çekti. Ziyarette konuşan İlçe Başkanı Köse ise, "Gerek Ankara'da gerekse şehrimizdeki çalışmalarında vekilimize kolaylık ve başarılar diliyorum" dedi.

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Milletvekili Atabek teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor
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