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Şehit ikiz polislerin mezarları onarıldı!

’nda sırasında F-16’larla düzenlenen saldırıda şehit olan Adanalı ikiz polis memurları Ahmet ve ’un (25) tahrip edilen mezar taşları onarıldı. Şehitlerin babası , “Evlatlarım benim değil Türkiye’nin şehitleri. Bunu yapanlar insan olamaz. Bu hain saldırıyı yapanların bulunacağını ve gereken cezayı verileceğine inanıyorum” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 23.2.2021 10:13 ABONE OL
Şehit ikiz polislerin mezarları onarıldı!

Geçtiğimiz Pazar günü Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişilerce şehitlerin ve diğer mezarların taşlarının tahrip edildiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler mezarlıklardaki Türk bayraklarının sökülüp, yere atıldığı ve ikiz şehitlerin mezar taşları da dahil, 79 mezar taşının kırıldığı belirledi.

Olayı öğrenen ve evlatlarının mezarına gelen şehit babası Ali Oruç, mezarların tahrip edildiğini görünce yıkıldı. Mezar taşları önceki gün onarılarak tekrar yerlerine konuldu. Oğullarının mezarının başında dua eden Ali Oruç, "Bun hain saldırıyı yapanları Allah'a havale ediyorum. Emniyet yetkililerin bir an önce bu hainleri bulup adalete teslim edeceğinden hiçbir şüphem yok. Yavrularımın mezarlarını o şekilde görünce ne yapacağımı şaşırdım. Ağlasam bir dert, ağlamasam bin dert. Beddua edemiyorum. Çünkü bir şehit babasına yakışmaz. Benim yaram yeniden tazelendi. Bu çocuklar benim değil Türkiye'nin şehitleri. Allah kimseyi vatansız, yurtsuz bırakmasın. Gerektiğinde bu can, vatan için feda olur" diye konuştu.

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Şehit ikiz polislerin mezarları onarıldı!
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