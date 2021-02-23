Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Son dakika haberleri... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti genel merkezinde yapıldı. Parti genel merkezinde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

CHP'nin Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Maalesef Kılıçdaroğlu yine aile değerleri üzerinden siyaset yapmaya devam ediyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'tan bahsederken aile yapısına değinmek yanlış. Siyasi açıdan tabi ki de eleştirebilirsiniz. Ancak aile ilişkileri üzerinden yaparsanız bu durum gayriahlaki bir tutumdur. Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar. Temiz bir dil kullanma çağrımızı reddediyorlar." diye konuştu.

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İşte Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

Adana'da 15 Temmuz şehitlerimizin olduğu, başka şehitlerimizin de olduğu 79 mezar tahrip edildi. Bu alçaklığı yapanların ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: ESNAFI HEDEF GÖSTEREN İFADELER KULLANMASI ŞAŞIRTICI

Bugün grup toplantıları vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu esnafa, öğretmenlere yönelik dışlayıcı bir dil kullanmamalarını söylemiştik. Oy vermezseniz iki elimiz yakanızdadır gibilerinden konuştu. Bu şekilde öğretmenleri ve esnafa yönelik bu kadar kolay bir şekilde bu sözleri sarf etmesi yanlış. Uyarılarımıza rağmen devam ediyor. Demek ki bilerek yapıyor. Esnafı hedef gösteren ifadeleri kullanması şaşırtıcı.

MAZLUMLARA SIĞINAK OLDUK

Suriye'den kaçan insanlar Türkiye'ye sığındı. Türkiye, mazlumların sığınağı olduğunu bir kez daha gösterdi ve ölümden kaçan bu insanlara sahip çıktı. Tarih boyunca yaptığımız, ölümden kaçan insanlara, mazlumlara sığınak olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik. Biz bu insanlara kucak açmasaydık hepsi öldürülecekti. Sonuçta bu insanları ölümden kurtardık.

KILIÇDAROĞLU AVRUPA AŞIRI SAĞININ DİLİNİ KONUŞUYOR

Bazı kişiler hariç, ırkçı bir şekilde bu politika hiçbir zaman hedef alınmadı. Sayın Kılıçdaroğlu yine grup toplantısında 'Suriyelilere şu kadar para harcayacağına vatandaşına harcasaydın...' şeklinde sözler sarf ederek Suriyelileri hedef göstermeye çalıştı. bu dili Avrupa'nın aşırı sağı konuşuyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunlarla aynı dili konuşuyor. Ölümden kurtarılan bu insanları biz sahip çıktık.

Fransa'nın kuzeyinde bir göçmen kampında insanlar, donmamak için elbiselerini yakıyor. Bu onların ayıbıdır. Bize yakışmaz, milletimiz buna izin vermez. Bunun nesini eleştireceksin. Yunan adalarında insanlar gayriinsani yaşam koşullarında yaşıyorlar. Yunan güvenlik güçleri göçmenlerin botlarını şişliyor. Ne yapsaydı bu insanlar? Yunanistan ve Fransa'daki gibi zulüm mü görseydi? Biz bu insanlara sahip çıktık.

Bu insanlara Türkiye'nin sahip çıkmasının eleştirilmesi sağlıklı değil. Bunun sonu ırkçılığa, nefret politikasına varır.

POLİTİK TARTIŞMA YERİNE MELESİNİN İÇİNE AİLEYİ KARIŞTIRIYORLAR

Maalesef Kılıçdaroğlu yine aile değerleri üzerinden siyaset yapmaya devam ediyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'tan bahsederken aile yapısına değinmek yanlış. Siyasi açıdan tabi ki de eleştirebilirsiniz. Ancak aile ilişkileri üzerinden yaparsanız bu durum gayriahlaki bir tutumdur. Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar. Temiz bir dil kullanma çağrımızı reddediyorlar.

Herkesin birbirinin aile değerleriyle uğraştığı bir siyasi ortamın ne kadar ahlak dışı olacağını herkes görsün. Biz diyorduk ki 'aile değerlerini hedef almayın'. Ama gördüğüm kadarıyla bunda ısrar edecekler. O zaman aile değerlerine karşı saldırgan tutum, iftira siyaseti kendileriyle anılan bir mesele haline gelir. Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara uygun şekilde yapılmış.

AKDENİZ VE EGE'DEKİ GELİŞMELER

Yunanistan ile başlayan istikşafi görüşmelere güçlü bir destek veriyoruz.