Son dakika: Korona'dan kaçıp İstanbul'da gelmişti! Arda İpek davasında flaş gelişme

İtalya'da patlak veren Koronavirüs'e yakalanmamak için İstanbul'daki ailesinin yanına dönen 22 yaşındaki Arda İpek, yol verme tartışması sırasında bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırgan, yargılandığı mahkemede tutukluluğa itiraz etti. Üst mahkeme tutukluluğun yerinde olduğuna karar vererek talebi reddetti.



İpek, İtalya'da baş gösteren Koranavirüs salgınından dolayı İstanbul'a ailesinin yanına gelmişti. İpek, Etiler'deki evinin önünde ters yönde gelen 34 HA 3824 plakalı otomobilin sürücüsü 49 yaşındaki Mutlu C.Y. ile karşı karşıya gelmesi sonrası şüpheli tarafından yol ortasında bıçaklanmıştı. Yoğun bakıma kaldırılan Arda İpek'i bıçaklayan şüpheli Mutlu C. Y. emniyet mensupları tarafından gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılılmış soruşturma sonunda Mutlu C.Y. hakkında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede, 7 Mart gecesi saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Nisbetiye Mah. Birlik Sk. üzerinde 34 FJ …. plakalı aracı kullanan Arda İpek'in ikametinin otoparkına gireceği sırada karşı şeritten gelmekte olan 34 HA 3824 plaka sayılı araç sürücüsü şüpheli Mutlu C.Y. ile yol verme tartışması yaşadığı kaydedildi. Tartışmanın devamında şüphelinin aracından inerek müştekinin aracındaki camı açık olan sürücü kapısı üzerinden müştekiyi bıçakladığı, bu duruma çok sayıda tanığın şahit olduğu belirtildi.



TUTUKLULUK İTİRAZINA MAHKEMEDEN RET



Savcılıkça, İpek'in iddiasını destekler nitelikte olan kolluk ekibinin araçta yaptığı incelemede bıçağı araç içerisinde bulduğu, hedef alınan bölge, yaranın yeri ve niteliği, suçta kullanılan silahın elverişliliği dikkate alındığında şüphelinin eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürme olduğu belirtildi. Savcılık, şüpheli Mutlu C.Y.'nin 'Kasten Öldürme (teşebbüs)' suçundan cezasını talep etti. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan sanık olayın tartışma sonucu yaşandığını herhangi bir kastının olmadığını belirterek tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme Mutlu C.Y.'nin tutukluluğuna devam diyerek duruşmayı bir sonraki celseye bıraktı. Mutlu C.Y. tutukluluğa itiraz için İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu. Başvuruyu inceleyen mahkeme başkanı Coşkun Kurt ve heyeti sanığın talebini reddederek tutukluluğun devamına kararı verdi.