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Son dakika | Meteoroloji uyardı: Kar bulutları henüz gitmedi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgisi. Günlük tahminleri yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelere göre Başta , ve olmak üzere tüm yurtta hava durumu bilgisini paylaşırken Rize ve Artvin kıyı kesimini yağmur, iç kesimleri ise karla karışık yağmur ve kar yağışı için uyardı. İşte il il hava durumu ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklığı taminlerine ilişkin son dakika bilgileri

Giriş Tarihi: 23.2.2021 10:59 Son Güncelleme: 23.2.2021 11:02 ABONE OL
Son dakika | Meteoroloji uyardı: Kar bulutları henüz gitmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı. Bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı gelirken bazı illerimiz için de mevsim normallerinin üzerine çıkılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporlarında sıcaklık değerleri ve yağışlara ilişkin uyarılar yer aldı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisi ve il il hava durumu bilgisi:

KAR BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

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Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI YAPILAN BÖLGELER

Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Az bulutlu

EGE-AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu

AKDENİZ bölgesinin Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu

KONYA °C, 12°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in zamanla çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 10°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 4°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu

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Son dakika | Meteoroloji uyardı: Kar bulutları henüz gitmedi
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