TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Cezaevindeki FETÖ'cülere pul gönderen vekil var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, FETÖ'nün kamuoyunu yönlendirmek, devleti sıkıntıya düşürmek izin tezgahladığı son oyunu paylaştı. Şentop, bazı eski ve yeni milletvekillerinin çok sayıda pulu mektup yazmaları için cezaevindeki teröristlere götürdüğünü söyledi. Şentop cezaevinde bulunan terör örgütleri PKK ve FETÖ mensuplarının zaman zaman birtakım eylem organizasyonları içinde olduklarını duyduklarını belirterek, "Belli konularda kamuoyu oluşturmak, birtakım yalanlar, devlete iftiraları ortaya koyup bunları çoğaltarak, mektuplarla farklı şekillerde kamuoyunun gündemine taşımak için bazı çalışmalar yapıldığını görüyoruz.Bazı milletvekillerinin de bu terör örgütü tarafından hazırlandığı belli olan, içeriği bu anlamda iyi çalışılmış bazı mektupları Meclis gündemine soru önergesi şeklinde veya başka şekillerde taşıdıklarına ben de zaman zaman şahit oluyorum. Eski ve mevcut milletvekilleri tarafından cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına pullar gönderildiği bilgisi geldi. Bunların cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarının organize edilmesi için tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek isterim" dedi.