Türkiye’nin ABD, Japonya, İrlanda ve Sırbistan büyükelçileri değişti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile önemli noktalarda atama ve görev değişliği yapıldı. Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre,



İrlanda Cumhuriyet nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Levent Murat Burhan,



Amerika Birleşik Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serdar Kılıç,



Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.

4 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI



Merkeze alınanların yerine İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay,



Amerika Birleşik Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Japonya Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Murat Mercan,



Japonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen,



Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy atandı.





Hasan Murat Mercan