Ülkemizin başarılarında Berat Albayrak’ın imzası var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Hakkâri ve Nevşehir il kongrelerine canlı bağlantının yapıldığı kongrede Erdoğan şunları söyledi:Son zamanlarda CHP ve şürekâsı, Hazine ve Maliye eski Bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül addettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Bu iş siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere, özellikle de aileye saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vacip oldu.Bu zat, bugüne kadar belgeleriyle, mahkeme kararlarıyla, şahitleriyle yüzüne vurduğumuz onca yalanına, iftirasına, bühtanına rağmen sürekli aynı şeyleri söylemeyi sürdürerek asıl niyetini ortaya koymuştur. Önüne hangi hakikatler konursa konsun, kendisine önceden ezberletilen, belki de dayatılan çerçeveye sadık kalarak aynı şeyleri sürekli tekrarlayıp duruyor.İşte onun için biz diyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır. Yanındakiler de o projenin diğer başlıklarıdır, yandaşlarıdır. Nitekim Gara Operasyonu'nun milletimizde yol açtığı öfkeyi, PKK'nın üzerinden uzaklaştırmak, uluslararası alanda PKK'nın güç durumda kalmasını engellemek için akla ziyan yollara başvurması, bu tespiti bir kez daha doğruluyor. Berat Bey ile ve onun üzerinden şahsımızla ilgili kampanyaya hız verilmesinin amaçlarından biri de budur.Buharlaşan bir para ya da istismar söz konusu değil. Piyasa ve hukuk kurallarıyla döviz işlemleri yapıldı. Vicdan ve izan sahibi herkes teslim edecektir ki bu mücadelenin ekonomik boyutunun en ön safında Berat Bey yer almıştır. Önce enerjide, ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, 'damat' sıfatının, bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum. Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin keşfini yapan sismik araştırma ve derin sondaj gemilerimizin alınmasına başlanmasından, madencilik alanındaki açılımlara kadar ülkemizin pek çok yeni kazanımının altında Berat Bey'in imzası var. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar.Türkiye ekonomisini daha da güçlü kılmak için pek çok alanda tarihi öneme sahip uygulamaları da Berat Bey'in Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde hayata geçirdik.Üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere kayyum atamaya devam edeceğiz. PKK'lı teröristlerin hakkını savunmak için dünyayı ayağa kaldırmayı bilirler, FETÖ'cülere destek vermek için yürümeyi de bilirler. İş ülkenin ve milletin hakkını savunmaya gelince de 'Bizim işimiz karşı çıkmak' bunu kendi söylüyor" dedi.Başkan Erdoğan İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin düzenlediği "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansta ise şunları söyledi:Suriye'nin kuzeyinde, bakıyorsunuz Amerikalı bir general, çok ilginç, diyor ki 'Biz şu anda PKK, YPG, PYD bunlarla beraberiz.' Bu nasıl bir NATO'da ittifak iki ülke?(ABD'ye) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka. Hâlâ bunlar terörle, teröristlerle beraberler.Tabii biz de terörle ve teröristlerle mücadelemizi her yerde sürdürüyoruz, bundan sonra da sürdüreceğiz. Dostlar, dostluğunu icra ettiği müddetçe gönlümüzü açarız. Ama etmezlerse bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da onu yaparız.Nasıl, kimseye bakmadan terör yuvalarını imha etmişsek, saldırıların devamı halinde diğer bölgelere yönelik de adım atmaktan çekinmeyiz.AB, Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar euro destek verirken, Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı.Erdoğan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu:Afetleri engelleyemeyiz ama yıkıcı etkilerini azaltabilir, afet sonrası oluşan yaraları sarabiliriz. Bir kısmı yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda olmak üzere 7 ayrı alanda inşaatlara başladık. İlk etapta deprem nedeniyle yıkılan alanlarda yapılacak 1444 konut ve 208 dükkân ile rezerv alanında yapılacak 397 konutun temelini atacağız.İzmir'de depremin hemen ardından riskli yapı kira yardımı, tahliye, tespit ve yıkım işleri için 15 milyon lira kaynak aktarıldı. Depremden 10 ay sonra, yani 2021'in Ağustos ayı itibarıyla da konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde toplam 5 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz.Rıza Bey Apartmanı'nın yerini, hem depremde kaybedilen vatandaşların hatıralarını yaşatacak hem de deprem bilincinin hafızalarda canlı kalmasını sağlayacak bir yer olarak düzenleyeceğiz. Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar İzmirliler için 254 milyon lirası riskli yapı kira yardımı olmak üzere toplam 406 milyon liralık kaynağı kullandık.tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde de Berat Bey'in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık. Berat Bey de hukuk çerçevesinde bugün itibarıyla tabii ki yargıda hakkını arayacaktır. Aynı şekilde ben de birçok davalar açtım. Açtığım her davayı da kazanıyorum. Gideceğimiz tek yer var yargı. Senin paran bol zaten. Senden o parayı alıp, onları da fakir fukaraya, garip gurebaya dağıtacağız. Yapacağımız iş bu.faizcidir. Bu CHP, bunlar IMF'cidir. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye 23.5 milyar dolar borcu vardı. 2013'te bu borcu sıfırladık. Bunlar sahtekâr, "Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı", "Sıfırın altına düştü" diyorlar. Göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şimdi 95 milyar dolar rezervimiz var. Başbakanlığım döneminde bu rakam 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra 95'e indik. Yeniden 132'ye de çıkarız, 200'e de çıkarız. Bizim akıl hocalarımız Batı değil. CHP'nin akıl hocaları IMF. Bizim akıl hocalarımız içimizde.BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremde evleri yıkılan ve geçici barınma merkezinde yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Bayraklı ilçesinde kurulan konteyner kente giden Erdoğan, burada yaşayan depremzedelerle sohbet etti. Ziyarette Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.