‘Yol kesen PKK artık deliklere kaçıyor’

28 yıl önce Bingöl'de PKK'lıların 33 askeri katlettiği olaydan yaralı kurtulan Trabzonlu gazi Osman Partal, SABAH'A konuştu.Bingöl'e doğru giderken bir grup PKK'lı yolumuzu kesti. Bizi köye götürdüler, gruplara ayırdılar. Benim olduğum grubu katletmek için dağa götürdüler. Bize işkence yaptılar. Ayaklarımıza çiviler çaktılar. Dipçikle vurdukları çenem kırıldı. Dilimizde hep 'vatan' vardı. 'Vatan sağolsun' dedik, şehadet şerbetini içmek için bekledik. O sırada kol kola sıraya dizdiler ve ateş etmeye başladılar. 50-60 kişilik bir gruptu. Arkadaşlarımız şehit oldu, ben yaralı olarak kurtuldum. 'Yaralı kimse kalmasın, kafalarına sıkın' diye bağırıyorlardı. O yüzden 2 kere ayrı ayrı ateş ettiler. Yerde bir süre yaralı halde yattım. Sonra aşağıya doğru sürünerek indim ve ölmeyi bekledim. Karakolu buldum, askerlerle geri döndüğümde arkadaşlarımın hepsi şehit olmuştu. Ben ve iki arkadaşı helikopterle hastaneye getirdiler.Gara'daki katliam o gün yaşadıklarımı gözümün önüne getirdi. 13 şehidin ailelerine sabırlar diliyorum. 33 arkadaşım gözümüzün önünde can verdi. Yüreğim parçalandı. PKK, şehitlerimizin kanlarında boğulacak. Devletimiz ısrarla PKK'yı yok etmek için mücadelesini sürdürüyor. PKK daha önce elini kolunu sallayarak yol kesiyordu. Şimdi saklanacak delik arıyorlar. Yok denecek kadar azlar. Yakında yok olacaklar.28 yılönce acemi birliklerini değişik şehirlerde tamamlayan askerler, usta birliklerine gitmek üzere Malatya'daki toplanma merkezine teslim oldu. Buradan hareket eden silahsız askerleri taşıyan otobüsler, 24 Mayıs 1993'te Bingöl'e doğru yola çıktı. Otobüsler, Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkisinde pusuya düşürüldü. Teröristler, kırsala götürdükleri sivil kıyafetli askerleri, kurşuna dizdi. Hain saldırıdan 3 asker yaralı kurtuldu.PKK iki otobüsü alıkoydu. Bizleri bir tepeye götürüp kurşuna dizeceklerdi o sırada bir abimiz kaçmayı denedi ama vuruldu. Ellerimizi bağlayıp ağır işkenceler yaptılar. Onlarda hiç vicdan yok. Teröristlerin silahı tutukluk yaptı ve ben sağ kurtuldum, 33 arkadaşımız şehit düştü. Eğer biz kurtulmamış olsak 33 şehidi de devlet öldürttü derlerdi. Bölücü terör örgütü 'misafir eder' diyenlere diyorum ki 'Onlar misafir etmez. İşkence yapar./SABAH