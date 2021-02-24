“ABD’lı dostlarımız zemin hazırlıyor”

PKK'LI yöneticiler ve cezaevlerindeki örgüt üyeleri arasında haberleşme sağlayan 'Denge Welat' radyosu yöneticisi "Ferho" kod adlı Medeni Akgül'ün, örgüt üyelerine gönderdiği şifreli mektuplar deşifre oldu. İHA'lar tarafından Kuzey Irak'ta öldürülen KCK Yürütme Konseyi Üyesi 'Zeki Şengali' kod adlı İsmail Özden için intikam mesajlarını içeren bir mektupta "Büyük halk hareketi için ABD'li dostlarımız zemin hazırlıyor. Ekonomik kriz bahara kalmaz başlar. Sol kesimden destek sözü aldık. Siz de çalışmalara başlayın. Bütün zindan sözcülerine yaz, kimse moral bozmasın. Zeki'nin intikamını alacağız. Soylu'ya kanat takacağız" ifadeleri geçiyor.