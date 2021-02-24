Ankara Bilim Üniversitesi Sigmacert ile iş dünyasına açılıyor

Sigmacert Uluslararası Belgelendirme Eğitim ve Test Hizmetleri ile Ankara Bilim üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

"Öğrenciler İş Dünyasıyla Buluşuyor Projesi" ile öğrenciler özel sektör profesyonelleriyle buluşturularak vizyon kazanmaları sağlanarak mezuniyetlerinden itibaren iş hayatına geçişleri kolaylaştırılacak. Bilinçli insan gücü oluşturmada önemli bir adım olacak projenin imzaları atılarak hata geçirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sigmacert Yetkilisi Mustafa Cihan "Yaklaşık 89 maddelik protokol imzaladık. Bu protokol ile öğrencilerin eğitim sürecinde iş dünyasındaki insanlarla bir araya gelerek üniversite bittiğinde onları neler beklediğini görecekleri bir ortam oluşturmak istiyoruz." dedi

ÖĞRENCİLER İŞ DÜNYASIYLA BULUŞUYOR

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir ise çevreyle ilişkileri geliştirme çalıştıklarını belirtti. Demir, "Kendisini ispat etmiş Sigmacert ile yaptığımız anlaşma ile öğrencilerimizin kendi iş dünyalarını tanımalarını, kendi geleceklerini planlayabilmeleri ve kariyerlerine yön vermeleri sağlanacak. Projenin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.