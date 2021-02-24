İstanbul Bayrampaşa'da 5 katlı bir binanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan çocuklar yere açılan battaniyelere atlayarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Altısı çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülen can pazarını işte böyle gözler önüne serdi!

Bayrampaşa'da can pazarı! Çocukları camdan atarak kurtardılar | Video

Olay İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada saat 13.00 sıralarında elektrik panosunun patlaması sebebiyle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan çocuklar esnaf tarafıdan yere serilen battaniyelere atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.





6 ÇOCUK YARALANDI



Yangından kurtulmak için evin penceresinden sokak üzerine serilen battaniyelere atlayan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çocukların durumunun iyi olduğu ve sadece yangın sebebiyle oluşan dumandan etkilendikleri belirtildi.

ÇOCUKLARI YERE SERİLEN BATTANİYE KURTARDI



Yangın dumanından etkilenen çocukları sokak üzerine battaniye sererek kurtaran mahalle esnaflarından Yalçın Koçak 48 "İş yerinde beklerken çığlık sesleriyle irkildik. Dışarı çıktığımızda binanın 3. katıdan yoğun bir duman bulutu çıkıyordu. Pencerelerde çocuklar vardı. Hemen yerlere battaniyeleri yığdık. Çocuklar camlardan battaniyelerin üzerine atlayarak kurtuldu. Şu an hiçbir çocuğumuzun ciddi bir yaralanması bulunmuyor. Sadece dumandan etkilenmişler o kadar" diye konuştu.