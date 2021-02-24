CHP’li belediyelerde grev dalga dalga yayılıyor

İstanbul'da CHP'nin yönettiği belediyelerde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca peş peşe grev kararları alınmaya başladı. Bakırköy, Kadıköy ve Ataşehir belediyelerinin ardından Kartal ve Maltepe belediye çalışanları da iş bırakma kararı aldı. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine temizlik işçileri önceki gün gece yarısı "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı.Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek iş bıraktı. İşçiler belediye tarafından mevcut maaşlarına yüzde 8 zam önerilerek 215 lira teklif edildiğini belirterek "Teklif edilen bu ücret greve çık demektir. Biz de grevin en âlâsını yapacağız" dedi. İşçilerin greve gittiği bir diğer CHP'li belediye ise Kartal oldu. Genel-İş Sendikası çalışanları ile Kartal Belediyesi şirketi KARTURSAŞ arasında bin 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Belediye binası girişine grev kararı asıldı.