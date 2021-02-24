CHP'li eski milletvekili Mehmet Sevigen'den A Haber'e çarpıcı açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki

CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen A Haber'e özel verdiği röportajda CHP içinde yaşanan taciz, tecavüz, dışlama olaylarına değinirken HDP ile yapılan ittifaka ilişkin de açıklamalarda bulundu. Sevigen ayrıca Deniz Baykal ile yaptığı görüşmenin detaylarını da anlattı.
GENEL MERKEZ KAYNAKLI SORUNLAR YAŞANIYOR
CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen istifaları çok üzüntüyle karşıladığı ifade ederken partinin değerlerinden uzaklaştığını ifade etti.
Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen: "Kılıçdaroğlu gerçek CHP'lileri egale etti"
Genel merkezin milletvekillerinin neden ayrıldığı konusunda aynaya bakmadığını söyleyen Sevigen, partinin genel merkez kaynaklı sorunlar yaşadığını belirtti. Sevigen ayrıca Sarıgül ve İnce'nin ayrılmasının genel merkez kaynaklı olduğunu söyledi.
"PARTİ İÇİNDE TACİZ OLAYLARI HEPİMİZİ ÜZDÜ"
Partinin sahipsiz kaldığını ve hiçbir adım atılmadığını söyleyen Sevigen ayrıca parti içindeki taciz olaylarına karşı olan sessizlik kendilerini üzdüğünü ifade etti.
KILIÇDAROĞLU GERÇEK CHP'LİLERİ EGALE ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun gerçek CHP'lileri egale ettiğini söyleyen Sevigen, Kılıçdaroğlu hakkında "Kendi öz evlatlarını bertaraf ediyor, başkalarına dostum diyor" ifadelerini kullandı.
"HEM HDP İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORLAR HEM DE GİZLİYORLAR"
HDP ile ittifakın gizlenmemesi gerektiğini ifade eden Sevigen, "Hem HDP ile işbirliği yapıyorlar hem de yok sayıyorlar" dedi.
BAYKAL'DAN MESAJ: DIŞLANAN ARKADAŞLARIMIZ BİRAZ DAHA BEKLESİN
CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen CHP içinde dışlanan isimler hakkında eski Genel Başkan Deniz Baykal ile görüştüğünü açıkladı. Sevigen görüşmede Baykal'ın "Dışlanan arkadaşlarımız biraz daha beklesin" dediğini de sözlerine ekledi.