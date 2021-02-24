CHP'li eski milletvekili Mehmet Sevigen'den A Haber'e çarpıcı açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki

CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen A Haber'e özel verdiği röportajda CHP içinde yaşanan taciz, tecavüz, dışlama olaylarına değinirken HDP ile yapılan ittifaka ilişkin de açıklamalarda bulundu. Sevigen ayrıca Deniz Baykal ile yaptığı görüşmenin detaylarını da anlattı.

GENEL MERKEZ KAYNAKLI SORUNLAR YAŞANIYOR

CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen istifaları çok üzüntüyle karşıladığı ifade ederken partinin değerlerinden uzaklaştığını ifade etti.

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen: "Kılıçdaroğlu gerçek CHP'lileri egale etti"

Genel merkezin milletvekillerinin neden ayrıldığı konusunda aynaya bakmadığını söyleyen Sevigen, partinin genel merkez kaynaklı sorunlar yaşadığını belirtti. Sevigen ayrıca Sarıgül ve İnce'nin ayrılmasının genel merkez kaynaklı olduğunu söyledi.