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Hamile olduğu için 'ya alınmayan Afgan kendini yaktı

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki bir Afgan , hamileliğinden dolayı 'ya transfer edilemeyeceğini öğrenince kendini yaktı.

AA
Giriş Tarihi: 24.2.2021 23:17 Son Güncelleme: 24.2.2021 23:17 ABONE OL
Hamile olduğu için Almanya'ya alınmayan Afgan sığınmacı kendini yaktı

Yunan resmi ajansı ANA-MPA'nın haberinde, 21 Şubat Pazar günü Karatepe Sığınmacı Kampı'nda kalan 8 aylık hamile bir Afgan'ın kendini yaktığı belirtildi.

Kimliği açıklanmayan 2 çocuk annesi kadının çocuklarını çadır dışına çıkararak kendini ateşe verdiği ifade edilen haberde, mülteci statüsünde olan kadının hamileliğinden dolayı planlandığı şekilde Almanya'ya transferi yapılmadığı için bu yola başvurduğu aktarıldı.

Haberde, hastanede tedavi altında olan ve hayati tehlikesi bulunmayan sığınmacının, yarın Midilli Savcılığı'na ifade vereceği kaydedildi.

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Hamile olduğu için Almanya'ya alınmayan Afgan sığınmacı kendini yaktı
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