Kafeler ve restoranların açılması için Kabine Toplantısı bekleniyor! 2021 Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafeler ve restoranlar uzun bir süredir yalnızca paket servis ve 'gel-al' hizmeti ile müşterilerine ulaşıyor. Vaka sayısındaki düşüşe ve aşı çalışmalarında ikinci doza geçilmesine bağlı olarak kafelerin ve restoranların yeniden açılması da gündeme geldi. Bu konuda büyük bir beklenti bulunurken Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar yaptı.
Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak sorusuna yanıt veren Erdoğan, konuyla ilgili olarak, "Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kafeler ve restoranların açılması hakkındaki araştırmalar da artış kazadı. Sektör hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi veren Tüm Restoranlar ve Turizmler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.
MART AYINDA KADEMELİ NORMALLEŞME BAŞLIYOR
Başkan Erdoğan'ın esnafı rahatlatacak yolun yakın zamanda açıklanacağını ifade etmesinin ardından, gözler kademeli normalleşmenin gerçekleşeceği restoran, kafe ve lokanta sektörüne döndü. Sektörün önemli isimlerinden Tüm Restoranlar ve Turizmler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Sektör hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi veren Tüm Restoranlar ve Turizmler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.
"BAŞKAN ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sektör hakkında bilgi verdiğini ifade eden Ramazan Bingöl, "Başkanımıza bizim derneğin yapmış olduğunu çalışmaları anlatarak sektör ile ilgili bilgi verdim. Desteklerle ilgili konuştuk. En kısa zamanda detayları belirleyerek restoranları açmak istiyoruz. Ayrıca görüşmelerimiz devam ediyor. Vali Bey, Bakanlıklarla görüşüp, bir ortak paydada buluşup en kısa sürede restoranların açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.
MART AYINDA RESTORANLARIN AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Restoranların açılışının şuanda değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Bingöl, "Mart ayında restoranların açılacağını düşünüyoruz" dedi.
Restoran ve lokantalarda uygulanacak tedbirlere de dikkat çeken Bingöl, "Biz Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile bir protokol imzaladık. Burada Güvenilir Restoran ve Lokanta belgesi veriyoruz. Bu belgeye sahip işletmeler daha ön daha öncelikli olabilir" açıklamasını yaptı.
'RESTORAN VE LOKANTALAR EN DOĞRU NASIL AÇILIR' KONUSUNU GÖRÜŞECEĞİZ
Bingöl, "Sayın Başkanımız ile görüştükten sonra, Sağlık Bakanlığı, Valilik ve ilgili Bakanlıklarla da 'restoran ve lokantalar en doğru nasıl açılır' konusunu görüşeceğiz. Beklentimiz restoran ve lokantaların mart ayında açılacağı yönünde" dedi.