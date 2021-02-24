Kafeler ve restoranların açılması için Kabine Toplantısı bekleniyor! 2021 Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafeler ve restoranlar uzun bir süredir yalnızca paket servis ve 'gel-al' hizmeti ile müşterilerine ulaşıyor. Vaka sayısındaki düşüşe ve aşı çalışmalarında ikinci doza geçilmesine bağlı olarak kafelerin ve restoranların yeniden açılması da gündeme geldi. Bu konuda büyük bir beklenti bulunurken Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar yaptı.

RESTORANLAR VE KAFELER AÇILACAK MI?

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak sorusuna yanıt veren Erdoğan, konuyla ilgili olarak, "Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi.

LOKANTALAR, RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kafeler ve restoranların açılması hakkındaki araştırmalar da artış kazadı. Sektör hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi veren Tüm Restoranlar ve Turizmler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.