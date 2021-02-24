Bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Normalleşme öncesi gözler Bilim Kurulu'nda!

Bilim Kurulu Toplantısı için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Toplantının ardından yaptığı kritik açıklamalarla normalleşme sürecine ait detaylara da değinmesi beklenen Bakan Fahrettin Koca'nın açıklaması oldukça merak ediliyor. Gelirken "Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman hangi gün?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu hafta gerçekleşeceği öngörülen Bilim Kurulu Toplantısı, normalleşme adımları öncesinde büyük önem taşıyor.

Yasaklar kalkacak mı sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt buluyor! Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Genel olarak her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen toplantı özellikle de aşılamaya yönelik planlamalar ve yeni gelişmelerle Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrasında normalleşme adımları için Mart ayı işaret edilirken bu noktada Bilim Kurulu Toplantısı da alınacak kararlar doğrultusunda büyük rol oynuyor.