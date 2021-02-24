Bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Normalleşme öncesi gözler Bilim Kurulu'nda!

Bilim Kurulu Toplantısı için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Toplantının ardından yaptığı kritik açıklamalarla normalleşme sürecine ait detaylara da değinmesi beklenen Bakan Fahrettin Koca'nın açıklaması oldukça merak ediliyor. Gelirken "Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman hangi gün?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu hafta gerçekleşeceği öngörülen Bilim Kurulu Toplantısı, normalleşme adımları öncesinde büyük önem taşıyor.Yasaklar kalkacak mı sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt buluyor! Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Genel olarak her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen toplantı özellikle de aşılamaya yönelik planlamalar ve yeni gelişmelerle Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrasında normalleşme adımları için Mart ayı işaret edilirken bu noktada Bilim Kurulu Toplantısı da alınacak kararlar doğrultusunda büyük rol oynuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından yasakların aşamalı olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Erdoğan, restoranların yeniden açılma durumuna ilişkin olarak, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var." yanıtını verdi.
Bu noktada kısıtlamaların kaldırılacağı o tarih için geri sayım başlarken kabine ve bilim kurulu toplantılarının bu haftaki tarihleri de merak konusu haline geldi.
BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR?
Henüz kurulun toplanacağı tarihle alakalı bir bilgi bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden ve sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN TOPLANTISINA AİT AÇIKLAMALAR ŞÖYLE;
İL BAZINDA VAKA AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.
"Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edirne (65,66), Elazığ (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Muğla (54,94), Muş (16,28), Nevşehir (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas (33,08), Şanlıurfa (27,12), Şırnak (7,82), Tekirdağ (55,37), Tokat (118,52), Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), Uşak (27,70), Van (14,89), Yalova (75,17), Yozgat (41,07),Zonguldak (54,67)."