Şehit ikiz polislerin mezarları onarıldı

Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan Adanalı ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) tahrip edilen mezar taşları onarıldı. Geçtiğimiz pazar günü Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişilerce ikiz şehitlerin mezar taşları da dahil, 79 mezar taşı tahrip edilmişti. Çirkin saldırı sonrasında başlatılan çalışmalar tamamlanırken önceki gün mezar taşları onarılarak tekrar yerlerine konuldu. Baba Ali Oruç, "Saldırıyı yapanları Allah'a havale ediyorum. Emniyet yetkililerinin bir an önce bu hainleri bulup adalete teslim edeceğinden hiçbir şüphem yok" diye konuştu.