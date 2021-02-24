Son dakika: AK İstanbul İl Yönetim Kurulu belli oldu

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre'de Aday olan Osman Nuri Kabaktepe'nin İl Başkanı olurken İstanbul İl Yönetim Kurulu da belli oldu.
İşte AK Parti'nin İstanbul Yönetim kadrosu:
Asil Yönetim:
- Osman Nuri Kabaktepe
- Adem Yıldırım
- Ahmet Kaan
- Akın Bayram
- Ali Sevinç
- Ali Yazlı
- Aydoğan Ahıakın
- Barış Özerol
- Bekir Aksu
- Burcu Özer
- Cahit Altunay
- Cemal Sarıhan
- Ebru Saraçoğlu
- Elif Şahin Keleş
- F.Zehra Şener
- Fahri Şahin
- Fatih Coşar
- Fatih Öğün
- Hüseyin Eroğlu
- Furkan Leventoğlu
- Giyasettin Gergin
- Gülcan Keskin
- Güler Yıldız
- Halime Kökçe
- Hüseyin Gündoğdu
- İsmet Öztürk
- Mahmet Habib Karaman
- Mahmut Gürcan
- Mahmut Rıdvan Nazırlı
- Malik Ejder Batur
- Tuncay Çokyaman
- Mehmet Emin Özkaya
- Mehmet Fatih Serdar
- Mehmet Küçük
- Muammer Birdal
- Muhammed Emin Saraç
- Neslihan Çakmak Memiş
- Yavuz Aksoy
- Osman Savul
- Ömer Fuat Günday
- Rabiya Kazak
- Sabiha Uca
- Selçuk Kar
- Semiye Öztürk
- Sevim Sayım Madak
- Şengül Karslı
- Vuslat Şimal Kafkasoğlu
- Yıldız Konal Süslü
- Yunus Fırat Aydın
- Erol Bulut
- Yedek yönetim:
- Fatma Zeynep Şişman
- Beyza Gül Gözen
- Recep Aslıyüksek
- Erdi Çapar
- Onur Yalçınkaya
- Yasin Yıldız
- Ayşe Tuba Oral
- Tuba Güllük Dengiz
- Fikret Baydarman
- Muhammed Talha Kor
- Yusuf İmamoğlu
- Burak Şükrü Umur
- Muhammed Şirin
- Nurullah Aktaş
- Servet Yazıcı
- Hüseyin Ekşi
- Serkan Güleç
- Elif Yaşaroğlu
- Bahar Çavuş