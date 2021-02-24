Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanları...

Aziz İstanbullular, AK Parti İl Teşkilatımızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, sevgili gençler ve değerli yol arkadaşlarım sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum. Saygıdeğer divan sizleri özellikle selamlıyorum. Kongremizde görev üstlenecek arkadaşlarımızı ve il yönetimimizi şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti İstanbul Teşkilatlarında, ana kademe, Gençlik Kolları, Kadın Kolları'nda görev üstlenmiş herkese şükranlarımı sunuyorum. Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. Değişim dediğimiz hayatın gerçeğidir. Bazen de herhangi bir sebep aratmaksızın gelir kendini dayatır.

İstanbul'un her hanesine değer göstereceğini bildiğimiz arkadaşlarımıza yeni görevler alacak. Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe, davaya olan sevgisine bizzat şahit olduk.Geçtiğimiz dönem İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Bayram Şenocak ve ekibine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra kendisiyle farklı platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.