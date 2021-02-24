Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nden flaş eğitim kararı! Rektörlük duyurdu

Kampüsün kullanımı, öğrenci yurtları ve uygulamalı derslerle ilgili diğer konular için daha önceki kararlar geçerlidir. Bu konular dahil, akademik uygulamalarla ilgili kararlarda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle ailelerine sağlıklı günler dileriz."