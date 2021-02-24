SON DAKİKA | Normalleşme takviminde flaş gelişme! Okul ve kafeler ile hafta sonu...

Son dakika haberi: Türkiye, korona sınırlamalarının kaldırılacağı 1 Mart'tan itibaren 'yerinde karar' dönemine ilk adımı atacak. Normalleşme rehberi dâhilinde her şehir kendine has verileri dikkate alarak normalleşmeye başlayacak. Salgının boyutuna yönelik düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak dört kategori oluşturuldu.

İşte koronavirüs salgınında hafifleme sonrasında gerçekleştirilecek olan normalleşme takvimine ilişkin son dakika haberinin tüm ayrıntıları:

AY SONU HAZIRLANACAK, KRİTİK MADDELER;

Bilim Kurulu, ay sonuna kadar bu kategorilerin alt başlıklarını da hazırlayacak. Toplantılarda, yüz bin nüfusta 10 ve altı vaka varsa az bulaştırıcılık, 10-50 arası ise orta düzeyde bulaştırıcılık, 50-100 arası riskli, 100 ve üstü ise yüksek düzeyde bulaştırıcılık olduğu anlamına geldiğine dikkat çekildi.