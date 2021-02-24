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: Sağlık Bakanı 'dan 'nun 'ücretsiz aşı' iddiasına yanıt

haberleri... Sağlık Bakanı 'dan, CHP Genel Başkanı Kemal 'nun 'bedava aşıya para ödendi' iddiasına yanıt verdi. Bakan Koca, "Verilmeyecek hesabım yok. Yarın açıklama yapacağım" dedi.

Giriş Tarihi: 24.2.2021 19:18 Son Güncelleme: 24.2.2021 19:24 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun 'ücretsiz aşı' iddiasına yanıt

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bedava aşıya para ödendi' iddiasına yanıt verdi. Bakan Koca, "Verilmeyecek hesabım yok. Yarın açıklama yapacağım" dedi.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun 'ücretsiz aşı' iddiasına yanıt
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