Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bedava aşıya para ödendi' iddiasına yanıt verdi. Bakan Koca, "Verilmeyecek hesabım yok. Yarın açıklama yapacağım" dedi.
Giriş Tarihi: 24.2.2021 19:18Son Güncelleme: 24.2.2021 19:24ABONE OL
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bedava aşıya para ödendi' iddiasına yanıt verdi. Bakan Koca, "Verilmeyecek hesabım yok. Yarın açıklama yapacağım" dedi.
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun 'ücretsiz aşı' iddiasına yanıt