Son dakika: Teröristin intikam mektubu deşifre oldu! Belçika'dan Karaman'a...

PKK Silahlı Terör Örgütü'nün cezaevi yapılanması ile Kandil'deki örgüt yöneticileri arasındaki kurulan iletişimin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Cezaevlerindeki örgüt üyelerinin, örgütün dağ kadrosu ve aileleriyle Belçika'da bulunan 'Denge Welat' isimli radyonun yöneticisi 'Ferho' kod adlı Medeni Akgül üzerinden mesajlaştığı belirlendi. Kandil'in talimatlarını bu radyoda 'Tirejen Roje (Gün Işığı)' isimli programla 'Deniz Kaya' mahlasıyla okutulduğu, bu talimatlar arasında açlık ve ölüm eylemleri talimatlarının yer aldığı tespit edildi. Radyo yayınında ayrıca, cezaevindeki örgüt üyeleri tarafından Medeni Akgül adına Belçika'daki bir adrese gönderilen mektupların içerikleri de okunarak, cezaevi ile dışarıdaki örgüt yönetimi ve aileler arasındaki iletişim kuruluyor.

19 MEKTUBU DEŞİFRE OLDU

Belçika'nın Brüksel şehrindeki bir adrese Medeni Akgül adına 2014'ten 2019 yılına kadar, Türkiye'deki cezaevlerinden kaç mektup alınıp gönderildiği mercek altına alındı. Rize, Ağrı, Amasya, İzmir'in de içerisinde yer aldığı 19 farklı cezaevinden Akgül'le mektuplaşıldığı soruşturma birimlerince tespit edildi.