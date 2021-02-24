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Türkiye'nin ABD Büyükelçisi oldu

Büyükelçi atamalarını içeren Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre 3 ülkenin büyükelçisi merkeze alınırken 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine oldu

DHA
Giriş Tarihi: 24.2.2021 08:10 Son Güncelleme: 24.2.2021 08:25 ABONE OL
Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Hasan Murat Mercan oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; İrlanda Büyükelçisi Levent Murat Burhan, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Sırsibtan Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.



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Yayımlanan atama kararına göre, İrlanda Büyükelçilğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Sırbistan Büyükelçilğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy atandı.

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Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Hasan Murat Mercan oldu
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