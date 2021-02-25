AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de Bayram Şenocak ve yönetimine teşekkürlerini iletti. İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski ve yeni il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Halef selef başkanlar birbirine çiçek takdim etti. Yeni dönemin ilk il yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Tanışma niteliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından il yürütme kurulu da belli oldu. Buna göre AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni dönem il yürütme kurulu görev dağılımı şöyle;

1-İl Başkanı: Osman Nuri Kabaktepe

2-Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Adem Yıldırım

3-Teşkilatlanma Başkanı: İsmet Öztürk

4-Seçim İşleri Başkanı: Şengül Karslı

5-Tanıtım ve Medya Başkanı: Halime Kökçe

6-Dış İlişkiler Başkanı: Fahri Şahin

7-Sosyal Politikalar Başkanı: Sevim Sayım Madak

8-Yerel Yönetimler Başkanı: Melik Ejder Batur

9-Ekonomi İşleri Başkanı: Gıyasettin Gergin

10-Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Özkaya

11-İnsan Hakları Başkanı: Yıldız Konal Süslü

12-Mali ve İdari İşler Başkanı: Mahmut Gürcan

13-Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Cahit Altunay

14-Araştırma ve Geliştirme Başkanı: F. Zehra Şener

15-İl Sekreteri: Fatih Coşar

16-Kadın Kolları Başkanı: Rabia İlhan

17-Gençlik Kolları Başkanı: Osman Tomakin