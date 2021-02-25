‘Bütün tuzakları boşa çıkardınız’

Evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'daki HDP il binası önünde başlattığı evlat nöbeti 541'inci gününü geride bıraktı. Ailelere dün AK Parti'den bir destek ziyareti daha gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta ve Ali İhsan Yavuz'un yanı sıra AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Oya Eronat ailelerle görüştü. Ziyarette konuşan Usta, "Annelerimizin duaları, birliği ve beraberliğiyle inşallah evlatlarımız bundan sonra bu terör örgütüne kurban gitmeyecek" derken, Ali İhsan Yavuz "Terörün de sonu gelecek. Bu prangalardan kurtulduğumuz, bütün tuzakları boşa çıkarttığımız, emin adımlarla yol aldığımız, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını gördüğümüz süreçler yakın" diye konuştu. Ziyarette aileler, çocuklarının fotoğraflarını göstererek, evlatlarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.