Hâkim karşısına çıktı

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Tuma Çelik, mağdur D.K. ve taraf avukatları katıldı. Mahkemenin, duruşmanın kapalı görülmesine karar vermesi üzerine salona izleyici alınmadı. D.K'nin mahkemede olayı anlatması üzerine Çelik hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, D.K'nin avukatının tutuklama talebini reddederek duruşmayı 12 Mart'a erteledi. Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapan KADEM Yönetim Kurulu Üyesi avukat Derya Yanık, "Bu davada adaletin tesis edilmesi gerektiğine inanıyor ve Çelik hakkında adaletin hak ettiği cezayı vermesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz" diye konuştu. Çelik, Mardin Midyat'ta 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor.