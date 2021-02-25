Kafeler ve restoranlar açık mı, ne zaman açılacak? Kafeler ve restoranlar 1 Mart'ta açılacak mı? İşte tüm detaylar...

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkilerini gösteren koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında bir süredir gel al ve paket servisi yöntemleriyle çalışan kafeler ve restoranlara ilişkin detaylar merak konusu oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kademeli normalleşmenin ilk adımlarının atılacağı bilgisini vermesi sonrasında kafeler ve restoranlar açık mı, ne zaman açılacak? soruları üzerinden yoğun olarak bilgi araştırması yapılmaya başlandı.
Kafe ve restoranlara ilişkin merak edilenlere ilişkin detaylar şöyle;
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gel al ve paket servisi ile çalışmaya devam eden kafe ve restoranların açılış tarihine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu işletmelerle ilgili kararın kabine toplantısı sonrası alınması bekleniyor. Kafeler ve restoranların açılışına yönelik yeni bir gelişme olması durumunda buradan öğrenebileceksiniz…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart itibariyle aşamalı normalleşme süreciyle birlikte esnafı rahatlatacak adımların atılacağını duyurmasının ardından hazırlıklarına başlayan restoran ve kafe işletmecileri, açıklanan tarihi dört gözle beklediklerini söylediler.
Son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirmişti. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 7 günlük veriler ışığında, hastalığın seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceğine ve belli faaliyetlere aşama aşama geçilebileceğine değindi. Bu gelişmeler ışığında 1 Mart itibariyle başlayacak olan kademeli normalleşme süreciyle birlikte açılmayı bekleyen kafe ve restoranlarda hazırlıklar başladı. Düzce'de Covid-19 tedbirleri kapsamında açılışa hazırlanan kafelerde masa ve sandalyelerin sayısı azaltılarak sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edildi. Ayrıca kafede bulunan tüm masalara da kolonya ve dezenfektan yerleştirildi.
1 Mart'ta açılmayı beklediklerini belirten kafe sahibi Onur Yavuz, "1 Mart için hazırlıklarımız devam ediyor. Son 1 haftadır dezenfektanlarımızı kontrol ettik. Ürünlerimizin teminatlarını sağlıyoruz. Eksikliklerimiz vardı onları gideriyoruz. Sosyal mesafe ile ilgili uyarı afişlerimizi dükkanımızın dört bir yanına astık. Masa sayılarımızı azalttık.
4 kişilik masalarımızda sandalye sayılarını ikiye düşürdük. Çapraz oturma düzeni sağladık. Bütün masalara hem dezenfeksiyon hem de kolonya koyduk. Ürünlerimizde eksik olanlar vardı. Bu süreç içerisinde tedarik çalışmalarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımız genel temizlik olsun, dezenfekte çalışmaları olsun bu şekilde sürüyor. Bütün esnaflar gibi bizde açılmayı bekliyoruz. 3-3,5 aydır iş yerlerimiz kapalı. 1 Mart'ı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.