Mesudiye köylülerinden Datça Belediyesi’ne yıkım isyanı

CHP'li Datça Belediyesi önünde bir basın açıklaması yapan Mesudiye köylüleri, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar'dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla yapılan yıkımların durdurulması için çözüm talep etti.



Geçici imar planı uygulanan köyde yerli halkın 18 yıldır konut edinme hakkı olmadığını vurgulayan Mesudiye köylüleri, köyün gerçek imar planının nihayet yürürlüğe girmek üzere olduğunu belirterek, ileride doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için bu süreçte yıkımların durdurulmasını istiyor. Köylülerin Uçar'dan talebi ise, daha önce 1+1 yapılaşmada ruhsat verdiği gibi bakanlık ile görüşerek yıkım sorununa çözüm bulması.



18 YILDIR KÖYLÜNÜN KONUT EDİNME HAKKI YOK



Köy sakinlerinin yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Mesudiye'de 18 yıldır geçici imar uygulandığı için özellikle yerel halkın konut edinme hakkı kısıtlanmıştır. Köyümüzün gerçek imar planının önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceği bilinmektedir. Bu kısa süreçte verilen yıkım kararlarının durdurulması ileride doğacak mağduriyetleri önleyecektir. Sayın Belediye Başkanımızın tıpkı 1+1 yapılaşmada ruhsat verdiği gibi bakanlık ile görüşerek bu sorunumuza çözüm bulmasını talep ediyoruz. İmar planları yürürlüğe girdikten sonra yasaya uymayan tüm binaların yıkılmasına karşı olmadığımız gibi destekliyoruz"dediler.