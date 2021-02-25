Millet İttifakı'nda 'Fezleke' çatlağı! İYİ Parti'den peş peşe son dakika açıklamaları...

Büyük bölümü HDP milletvekillerine ait 33 dokunulmazlık dosyasının TBMM'ye sevk edilmesinin ardından Millet İttifakı'nda farklı görüşler ortaya çıktı.
AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı dokunulmazlıkların kaldırılmasını kabul etme noktasında verilecek karara birlikte el kaldıracak. CHP ise, gizli ortağı hDP'yi küstürmemek, ittifakı dağıtmamak adına dokunulmazlıkların kaldırılmasına sıcak bakmıyor. CHP'nin içindeki ulusalcı kesim bu tutumdan rahatsız olsa da parti içinde genel kanaat bu yönde... İYİ Parti ise CHP'den farklı düşünüyor. Bu yönde dikkat çeken çıkışlar geliyor.
İYİ PARTİLİ YAVUZ AĞIRALİOĞLU: EVET DİYECEĞİZ
CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir programda konuşan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dillerini problemli görüyoruz. Dolayısıyla böyle milletin meclisinde bu siyasi dille, bu üslupla siyaset yapmalarını doğru bulmuyoruz. Evet diyeceğiz." dedi.
PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR: KIRMIZI ÇİZGİMİZ
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM'ye iletilen fezlekelere ilişkin "Teröre ilişkin fezlekelerde partimizin duruşu bellidir." dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun fezlekeler konusundaki açıklamasına işaret eden Tatlıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Sayın Ağıralioğlu, partideki arkadaşlarımızın genel temayülünü dile getirmiş. Ona tezat teşkil eden bir durum yok ama genelde bu süreçlerle ilgili karar alma mekanizmamız Genel Başkanımızın başkanlığında milletvekillerimizle yapacağımız toplantı sonucunda ortaya çıkar. HDP dışında da fezleke gelecek mi gelmeyecek mi, henüz bir bilgi yok. Hangi fezlekeler gelecek hiçbir bilgimiz yok. Ama terörle iltisaklı bir durum olduğunda zaten bizim buradaki duruşumuz bellidir."
İsmail Tatlıoğlu, parti olarak teröre karşı çizgilerinin belli olduğunu vurgulayarak "Sayın Ağıralioğlu'nun söylediği de bizim bu çizgimizdir." dedi.