Pandemiden aşıyla kurtulacağız ama ondan kurtuluş yok! İşte dünyayı bekleyen asıl tehlike

"ONUNLA MÜCADELE EDEBİLİR ETKİLERİNİ AZALTABİLİRİZ"

Küresel iklim değişikliğini bir anda durdurmak mümkün değil ama onunla mücadele etmek ve olası etkilerini azaltmak mümkün. Böylece gelişmiş ülkelerin, finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme taahhütlerini az da olsa yerine getirmesine başlamasıyla Türkiye de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, düşük karbonlu ekonomiye geçecek ve vatandaşlarının yaşam biçimlerini, üretim ve imalat yöntemlerini değiştirecek köklü bir dönüşüm gerçekleştirecektir. Diğer bir deyişle Türkiye de zamanla iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarını bir kalkınma ve gelişme stratejisi olarak belirleyecektir.