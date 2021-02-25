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Şehit ikiz polislerin mezarını tahrip eden 5 kişi gözaltına alındı

'da geçtiğimiz hafta şehidi ikiz polis memurları Ahmet ve 'un mezarını tahrip ettiği iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 25.2.2021 10:27 ABONE OL
Şehit ikiz polislerin mezarını tahrip eden 5 kişi gözaltına alındı

21 Şubat Pazar günü Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesindeki, Ali Hocalı Mezarlığında bulunan 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç ile birlikte 79 kişinin mezar taşları kırılıp tahrip edildi.

Olayı aydınlatmak için Adana polisi harekete geçti. Bölgedeki bütün güvenlik kameralarını tek tek izleye ekipler yaptığı çalışma sonunda şehit ikiz polisleri Oruç kardeşler ile diğer mezarları tahrip ettiği iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyeti sorguları sürüyor.

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Şehit ikiz polislerin mezarını tahrip eden 5 kişi gözaltına alındı
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